Leipzig-Stötteritz: Feuer zerstört zwei Gartenlauben

Leipzig

Feueralarm in Leipzig-Stötteritz: In einem Gartenverein an der Holzhäuser Straße brannten ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Als die ersten Einsatzkräfte gegen 22.45 Uhr am Brandort eintrafen, stand bereits eine Gartenlaube in Flammen. Das Feuer breitete sich schnell auf ein weiteres Gartenhaus aus. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung über der Kleingartenkolonie.

In Leipzig-Stötteritz wurden zwei Gartenlauben durch ein Feuer zerstört. Quelle: Einsatzfahrten

Den rund 20 Einsatzkräften gelang es unter Atemschutz, den Brand zu löschen. Neben der Leipziger Berufsfeuerwehr waren auch die freiwilligen Feuerwehren aus Mölkau und Engelsdorf beteiligt.

Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von RND/Einsatzfahrten/güm