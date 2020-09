Leipzig: Streit eskaliert am LVB-Turm – 29-Jähriger mit spitzem Gegenstand verletzt

Leipzig

Ein Mann ist am Dienstagabend gegen 23.18 Uhr am Willy-Brandt-Platz von einem unbekannten Täter nach einem Streit schwer mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, soll es am LVB-Turm zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Täter und dem Verletzten gekommen sein. Daraufhin habe der Täter mit einem scharfen Gegenstand – vermutlich ein Messer – auf den Geschädigten eingestochen. Dabei erlitt der 29-Jährige Schnittverletzungen an der linken Hüfte und musste von einem Notarzt behandelt werden.

Der Mann schwebt nicht in Lebensgefahr, wurde jedoch zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Die genauen Umstände des Streits sind noch nicht bekannt. Der Tatverdächtige wird von der Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/dpa