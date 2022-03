Leipzig

Als sie an einer Baustellenausfahrt vorbeigeht, wird sie tödlich erfasst: Ein Unfall an der Delitzscher Straße am Dienstag hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung zur Folge. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig der LVZ. Auch wurden weitere Einzelheiten zum Unfallhergang bekannt: Demnach handelt es sich bei der Verstorbenen um eine 78-jährige Seniorin.

Ein 51 Jahre alter Lkw-Fahrer hatte sie nach Polizeiangaben gegen 13 Uhr übersehen, als er rechts aus der Baustellenausfahrt in die Delitzscher Straße abbiegen wollte. Die Fußgängerin geriet unter das Fahrzeug und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die polizeilichen Ermittlungen dauerten bis in den Nachmittag hinein an, dafür wurde auch die Fahrbahn auf Höhe der LVB-Haltestelle Wilhelminenstraße stadteinwärts gesperrt.

Die Fußgängerin geriet unter das Fahrzeug und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Quelle: LausitzNews

Nur wenige Stunden später kam es am Hauptbahnhof zu einem weiteren schweren Unfall unter Beteiligung eines Fußgängers: Laut Polizei wurde ein 40 Jahre alter Mann von einem Pkw erfasst. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Von flo