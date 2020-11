Leipzig

Am Donnerstagmittag ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Prager Straße gekommen. Ein 53-jähriger Transporter-Fahrer wollte nach links auf die Mühlstraße abbiegen und übersah dabei einen ihm entgegenkommenden Pkw. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Durch die Kollision wurde der Transporter an einen Sattelschlepper geschleudert, als dieser auf die Prager Straße abbiegen wollte. Eine 76-jährige Insassin des Pkws wurde leicht verletzt und anschließend im Krankenhaus ambulant behandelt.

Gegen den Transporterfahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

Von almu