Leipzig

In der vergangenen Woche hat die Polizei Leipzig wieder zahlreiche Kontrollen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie durchgeführt. Wie die Behörde am Montagnachmittag mitteilte, sind im Zeitraum vom 22. bis zum 28. Februar insgesamt 567 Verstöße gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung festgestellt geworden. Schwerpunkt der Kontrollen und Feststellungen war das Leipziger Stadtgebiet. Bei den Kontrollen wurde am häufigsten gegen die Vorschriften zur Kontaktbeschränkung und zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes verstoßen.

Feier mit 20 Personen aufgelöst

Am Sonntagabend wurde das Polizeirevier Leipzig-Zentrum darüber in Kenntnis gesetzt, dass aus einem Mietbereich Partylärm zu hören sei. Laut Informationen der Behörde trafen die Beamten bei der Überprüfung vor Ort etwa 20 Personen sowie den Wohnungsinhaber an. Da in dem Mietbereich lediglich eine Person gemeldet ist, lag ein Fall einer unzulässigen Gruppenbildung in privat genutzten Räumen vor. Aufgrund des Verstoßes gegen die geltenden Bestimmungen zu den Kontaktbeschränkungen fertigten die Beamten zahlreiche Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Auch im Stadtgebiet Rötha haben sich am Sonntagabend etwa 50 Personen zu einer Versammlung unter freiem Himmel zusammengefunden, die jedoch zuvor nicht angemeldet wurde. Im Zuge der Kontrollen wurden mehrere Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz sowie der Corona-Schutz-Verordnung gefertigt.

Von almu