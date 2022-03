Leipzig

Ein unbekannter Räuber hat am Donnerstagabend einen Supermarkt in der Dantestraße Leipzig-Möckern überfallen und die 26 Jahre alte Kassiererin mit einem Messer bedroht. Der Mann forderte gegen 19.50 Uhr die Herausgabe von Bargeld, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Mitarbeiterin übergab dem Unbekannten einen Betrag im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Mann flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Blücherstraße. Vor dem Überfall soll er sich einige Zeit in dem Laden aufgehalten haben.

Laut Personenbeschreibung soll der Räuber etwa 25 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er sprach Deutsch und trug eine FFP2-Maske. Bekleidet war er mit einer blauen, innen karierten Jacke, einer grauen Hose und dunklen Turnschuhen. Zudem trug er einen dunklen Rucksack bei sich.

Die Polizei ermittelt wegen Raubes und sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66.

Von nöß