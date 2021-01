Leipzig

Unbekannte haben am Dienstagabend mit Pyrotechnik einen der drei Leipziger Tarnblitzer – im Fachjargon „Enforcement Trailer“ – beschädigt. Der Vorfall habe sich kurz nach 18 Uhr in der Delitzscher Landstraße in Leipzig Wiederitzsch ereignet, sagte ein Sprecher aus dem Polizeilagezentrum gegenüber LVZ.de.

Dabei hätten die Täter nach aktuellen Erkenntnissen Sprengmaterial an dem Gerät angebracht und gezündet, wodurch ein noch nicht einschätzbarer Schaden entstanden ist. Der Tarnblitzer wurde zur technischen Untersuchung abtransportiert. Die Poliei ermittelt nun wegen des Anfangsverdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Die drei „Enforcement Trailer“ waren im Januar 2020 in Leipzig in Betrieb genommen worden und kosteten die Stadt jeweils rund 365.000 Euro.

