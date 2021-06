Leipzig

Eine Anschlagsserie hat in den vergangenen Nächten drei Leipziger Autobesitzer getroffen. Am Freitagnachmittag haben Unbekannte in der Prager Straße/Höhe Güntzstraße einen weißen Toyota Yaris mit mehreren Eimern schwarzer Farbe übergossen. Das Fahrzeug gehört Tatjana Klinger, Kreisvorstandsmitglied AfD Leipzig. Für die promovierte Fachärztin war es bereits der dritte Anschlag: Vor einigen Monaten waren auf der Fronthaube ihres C-Klasse-Mercedes Kürzel mit Filzstift angebracht worden, die von der Kripo als Anschlagsankündigung entziffert wurden. Am 18. März war der Mercedes dann in Flammen aufgegangen und völlig ausgebrannt. Am Freitag wurde jetzt das Nachfolge-Auto mit Farbe übergossen. Weil nach dem Mercedes-Brand ein Bekennerschreiben auf dem Portal Indymedia erschienen war, ermittelt bereits der Staatsschutz.

„Dass damit wiederholt ein AfD-Mitglied mit Migrationshintergrund bedroht wird, zeigt ganz deutlich die Doppelmoral des gewaltbereiten linken Spektrums“, erklärte am Sonntag Leipzig AfD-Kreis- und Fraktionschef Siegbert Droese. Tajana Klinger hat russische Wurzeln. „Verwunderlich ist es allerdings nicht, dass sich Linksextremisten in unserer Stadt zunehmend ermutigt fühlen, Andersdenkende zu bedrohen. Mitverantwortlich dafür ist das mangelnde Anerkenntnis des strukturierten gewaltbereiten Linksextremismus durch Stadtrat und Oberbürgermeister. Ich fordere Herrn Jung dazu auf, dieses Problem nicht weiter zu verharmlosen und sich endlich mit aller Deutlichkeit von diesem gewaltbereiten linken Klientel zu distanzieren.“

In der Nacht zum Samstag brannte in Anger-Crottendorf ein Transporter. Auch das in der Stegerwaldstraße/Ecke Wichernstraße geparkte Fahrzeug brannte im vorderen Bereich vollständig aus. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

In der Nacht zum Sonnabend brannte in Anger-Crottendorf in der Stegerwaldstraße/Ecke Wichernstraße ein Transporter. Als die Feuerwehr gegen 23.45 Uhr eintraf, brannte das Auto einer Nutzfahrzeugfirma im vorderen Bereich komplett aus. Der Schaden bewege sich im mittleren fünfstelligen Bereich, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Kripo hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Gegen 23.15 Uhr rückte die Feuerwehr in der Linnéstraße an. Ein geparkter Combi einer Firma brannte im vorderen Bereich lichterloh. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

In der Nacht zum Sonntag ging gegen 23.15 Uhr ein geparkter Kombi einer Firma in der Linnéstraße in Flammen auf. Obwohl die Feuerwehr den Brand zügig löschen konnte, entstand am Auto Totalschaden. Ein paar Minuten vorher soll es in der Oswaldstraße im Stadtteil Thonberg einen Versuch gegeben haben, ein Auto anzuzünden. Beide Adressen sind etwa fünf Minuten fußläufig voneinander entfernt.

Von Andreas Tappert