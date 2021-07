Leipzig

Bei dem Zusammenstoß zweier Autos in Leipzig sind am Freitagabend gegen 22.25 Uhr eine 70-Jährige schwer und eine 74-Jährige leicht verletzt worden. Der 82-jährige Fahrer des Wagens, in dem die zwei Seniorinnen mitfuhren, wollte am Freitagabend von der Torgauer Straße nach links auf die Portitzer Allee abbiegen und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Pkw des 82-Jährigen kam schließlich im Bereich der Gleise der Haltestelle Portitzer Allee zum Stehen. Die Fahrer der beien Fahrzeuge blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizei 12.000 Euro.

Von RND/dpa