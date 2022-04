Leipzig

Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall in Leipzig-Schönefeld. Eine 57-Jährige war stadtauswärts auf der Torgauer Straße unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich der Permoserstraße in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem Fahrzeug zusammenstieß.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 7.15 Uhr zu dem Zusammenstoß mit einem Pkw, den eine 52-Jährige fuhr. Durch den Aufprall wurden beide Fahrerinnen schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden, der zunächst mit 12 000 Euro angegeben wurde. Der Verkehrsunfalldienst hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Von LVZ