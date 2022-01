Leipzig

Ein 19-Jähriger aus Leipzig, der seit der vergangenen Woche vermisst wurde, ist offenbar Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die Leiche des jungen Mannes nördlich von Leipzig entdeckt. Nach LVZ-Informationen liegt der Fundort an der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Schkeuditz.

„Nach den bisherigen Erkenntnissen handelt es sich mutmaßlich um den 19-jährigen Vermissten“, gaben Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt. Ein 20-jähriger Deutscher steht unter dringendem Tatverdacht und wurde festgenommen. Über Details zu den Umständen informierten die Behörden zunächst nicht. Die Obduktion des Leichnams sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft angeordnet worden.

Jesse wollte mit Zug von Halle nach Leipzig fahren

„Die weiteren Ermittlungen dauern an. Um diese Ermittlungen nicht zu gefährden, werden derzeit keine weiteren Angaben, insbesondere zur Auffindesituation sowie Ort und Zeit des Auffindens gemacht“, hieß es von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Der 19-jährige Jesse hatte am 11. Januar einen Freund in Halle besucht. Die beiden jungen Männer verabschiedeten sich nach Erkenntnissen der Behörden gegen 19.30 Uhr am Hauptbahnhof der Saalestadt. Von dort wollte Jesse dann mit einem Zug nach Leipzig-Probstheida fahren. In dem Stadtteil wohnte er. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen. Auch eine Kontaktaufnahme scheiterte, berichtete die Polizei vergangene Woche in ihrer Vermisstenmeldung.

Familie setzte Belohnung für Hinweise aus

Handelt es sich bei dem Tatverdächtigen womöglich um Jesses Bekannten aus Halle? Staatsanwalt Andreas Ricken mochte dazu auf LVZ-Anfrage keine Angaben machen. Möglicherweise geben die Behörden am Mittwoch dazu weitere Informationen bekannt. An diesem Tag muss der Tatverdächtige vor dem zuständigen Haftrichter erscheinen.

Familie und Freunde hatten über verschiedene soziale Medien Fahndungsaufrufe gestartet, die bundesweit geteilt worden waren. Angehörige setzten sogar eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die zum Auffinden von Jesse führen. Außerdem verteilten sie private Fahndungsplakate. Ob der junge Mann, der in seiner Freizeit in einem Verein Fußball gespielt hat, da überhaupt noch am Leben war, ist allerdings fraglich.

Von nöß/F. D.