Leipzig

Seit Mitte Dezember war nach ihm gesucht worden, nun herrscht traurige Gewissheit: Der 30-jährige Ivan Alejandro Y. A. aus Leipzig ist tot. Bereits am 20. Januar sei der gebürtige Ecuadorianer in der Kleinen Luppe zwischen Cottaweg und Friesenstraße in Altlindenau unweit des RB-Trainingszentrums leblos aufgefunden worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Todesursache ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln dazu.

Wurde der junge Mann Opfer eines Verbrechens? „Konkrete Hinweise für eine Straftat gibt es derzeit nicht, aber wir schließen nichts aus und ermitteln in alle Richtungen“, sagte Polizeisprecherin Mariele Koeckeritz auf LVZ-Anfrage. Auch Selbstmord komme demnach in Betracht. Ein Todesermittlungsverfahren wurde von der Staatsanwaltschaft eingeleitet. In diesem Zuge sollen Rechtsmediziner sowohl Todesursache als auch -umstände aufklären.

Vermisster verließ WG und war danach nicht mehr erreichbar

Nach LVZ-Informationen erschwerte der Zustand der Leiche zunächst eine zweifelsfreie Identifizierung. Inzwischen steht fest, dass es sich bei dem Toten um den 30-Jährigen handelt. Ivan Alejandro Y. A. hatte Abend des 12. Dezember seine Wohngemeinschaft in der Angerstraße in Altlindenau verlassen und war danach telefonisch nicht mehr erreichbar.

Die Polizei befürchtete, dass sich der Mann etwas antun könnte. „Er hat psychische Probleme und es besteht die Gefahr der Eigengefährdung“, hieß es in der Fahndung. Ivan Alejandro Y. A. hatte eine Schnittverletzung am Handgelenk und humpelte stark. Alle Suchmaßnahmen der Polizei, auch eine Prüfung verschiedener Anlaufpunkte, blieben nach seinem Verschwinden erfolglos.

Hilfe für Betroffene: Haben Sie psychische Probleme oder kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Bitte suchen Sie sich Hilfe. Die Telefonseelsorge erreichen Sie rund um die Uhr kostenlos und anonym unter der 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222. Die Seelsorge wird auch über einen Chat bereitgestellt.

Von nöß