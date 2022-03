Leipzig

Wieder ist es in der Nähe des Kulkwitzer Sees im Leipziger Westen zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Am Montagabend war nach Angaben der Polizei eine junge Frau zu Fuß aus Richtung See kommend unterwegs. Sie schob ihr Fahrrad neben sich her. Kurz vor der Star-Tankstelle auf der Lützner Straße traf sie gegen 22.15 Uhr auf einen unbekannten Mann.

Der Unbekannte berührte die 24-Jährige mehrfach gegen ihren Willen und versuchte, sie auf den Mund zu küssen. Die Frau lief daraufhin ein Stück weg, doch der Unbekannte kam erneut auf sie zu. Er packte sie und zog sie in ein nahegelegenes Gebüsch. Die 24-Jährige wehrte sich erheblich und schrie laut um Hilfe. Der Tatverdächtige ließ schließlich von ihr ab und flüchtete in Richtung des Sees. Die Frau wurde bei dem Übergriff leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Leipzig hat die Ermittlungen wegen einer versuchten Vergewaltigung und Körperverletzung aufgenommen.

So wird der Täter beschrieben

Der unbekannte Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Er ist 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat eine helle Hautfarbe, ein breites Gesicht mit spitzer Nase und dunkelblonde Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er einen grauen Kapuzenpullover, einen dunkelgrauen Schal und eine Jeanshose.

Erst vor gut zwei Wochen ereignete sich ein ganz ähnlicher Fall in unmittelbarer Nähe. Eine 46-Jährige wurde nur wenige hundert Meter entfernt – in der Straße am See/Zingster Straße – Opfer einer versuchten Vergewaltigung. Auch sie war am Abend zu Fuß unterwegs, wurde von einem unbekannten, ebenfalls 1,65 Meter großen und kräftigen Täter zu Boden gestoßen und konnte diesen durch laute Hilferufe vertreiben. Die Frau wurde leicht verletzt.

War es ein Serientäter?

Nach Aussage der Polizei wurde die kriminalpolizeiliche Arbeit nun intensiviert. Mögliche Zusammenhänge zwischen den beiden Fällen werden geprüft, heißt es. „Die polizeiliche Präsenz wird im Bereich des Kulkwitzer Sees verstärkt, Polizeikräfte fahren dort vermehrt Streife“, teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit.

Außerdem wird zur Aufklärung des Falls um die Mithilfe der Bevölkerung gebeten. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder dem unbekannten Tatverdächtigen geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.

Von LVZ/lg