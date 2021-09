Leipzig: Vier Raubüberfälle seit Freitag

Leipzig

Über gleich vier Raubüberfälle, die sich seit Freitag in der Stadt ereignet haben, informierte die Polizei am Sonntag. In der Konradstraße in Neustadt-Neuschönefeld sollen zwei Unbekannte am Freitag gegen 10.45 Uhr einen 38-Jährgen von hinten vom Fahrrad gezogen haben. Anschließend sei ein weiterer Mann hinzugekommen, der den Radfahrer geschlagen habe, hieß es. Die Männer seien dann mit dem Rad ihres Opfers geflüchtet. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Es konnte ein Tatverdächtiger (23, tunesisch) ermittelt werden.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Jahnallee schlugen und traten Unbekannte am Freitag gegen 20.50 Uhr auf einen 16- und einen 17-Jährigen ein. Sie rissen persönliche Gegenstände an sich. Angaben zu Verletzungen der Beraubten liegen noch nicht vor. Der Stehlschaden liegt im oberen zweistelligen Bereich.

Ebenfalls am Freitag wurde ein 14-Jähriger in der Straßenbahn ausgeraubt. Zwei Unbekannte bedrohten den Jungen gegen 22.15 Uhr in der Linie 7 im Bereich Leibnizstraße. Er übergab daraufhin seine Tasche, in der sich persönliche Gegenstände und Dokumente befanden, verletzt wurde er nicht. Der Stehlschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr stieg ein 37-Jähriger in der Möckerner Slevogtstraße aus dem Bus. Ein Unbekannter folgte ihm und schlug ihn unvermittelt. Der unbekannte Angreifer verschwand mit persönlichen Gegenständen seines Opfers, das bei dem Vorfall verletzt wurde. Der Stehlschaden ist noch unbekannt.

Von bm