Am Dienstag gegen 10.30 Uhr haben Fahrradpolizisten in Leipzig-Volkmarsdorf einen mutmaßlichen Fahrraddieb überführt. Laut Informationen der Beamten hielten sie den 40-jährigen Tatverdächtigen im Bereich des Rabet-Parks an.

Bei der Kontrolle fiel das hochwertige Mountainbike des Mannes auf, zu dessen Herkunft er widersprüchliche Angabe machte. Bei der anschließenden Durchsuchung des 40-Jährigen stellten die Polizisten zudem zwei Messer, ein Pfefferspray, Betäubungsmittel und Werkzeug für Fahrraddiebstähle sicher.

Fahrrad an Besitzer übergeben

Parallel zur Kontrolle in der Parkanlage meldete der eigentliche Besitzer sein Fahrrad auf einer Polizeidienststelle als gestohlen. Das Mountainbike konnte noch am gleichen Tag an ihn übergeben werden.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den 40-Jährigen einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

