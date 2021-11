Leipzig

Vier unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag gegen 2.40 Uhr mehrere Mülltonnen in Leipzig-Volkmarsdorf in Brand gesteckt. Ein Zeuge meldete den Vorfall an der Wurzner Straße/Ecke Bautzmannstraße per Notruf bei der Polizei. Demnach waren die Brandstifter schwarz gekleidet und flüchteten unerkannt vom Tatort. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte.

Wenig später standen an der Riesaer Straße in Engelsdorf Mülltonnen in Flammen. Zeugen hatten nach Angaben der Polizei zuvor einen Knall gehört – aber keine Personen gesehen. Der Brand beschädigte den Sockel sowie die Fassade eines Gebäudes.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei am Montagmorgen in beiden Fällen noch keine detaillierten Angaben machen.

Von RND