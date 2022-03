Leipzig

Fünf Streifenwagen und zwei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sind am Sonntagnachmittag zur Kurt-Eisner-Straße in der Leipziger Südvorstadt ausgerückt. In einem leerstehenden Mehrfamilienhauses nahe der Fockestraße, das als einsturzgefährdet gilt, wurden laut Zeugen kurz vor 14 Uhr mehrere Personen gemeldet. Auch zwei Fahnen waren am Gebäude zu sehen, wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf LVZ-Anfrage sagte. Da von einer Gefahr für die offenbar jugendlichen Personen im Haus ausgegangen werden musste, wurde auch die Feuerwehr mit einer Drehleiter angefordert.

Der Dachstuhl des Gebäudes gilt als morsch, auch das Treppenhaus ist schwer beschädigt. Die Einsatzkräfte wagten sich daher nicht bis ins die oberste Etage des Gebäudes vor. Aufforderungen an die im Haus befindlichen Personen herauszukommen, blieben ungehört. Die Beamten rückten daher am Nachmittag teilweise wieder ab. Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs würden geprüft, so der Polizeisprecher. Von einer Hausbesetzung seit nach aktuellem Stand nicht auszugehen, hieß es.

Erst am Freitag war im Leipziger Osten ein leerstehendes Haus besetzt worden. Die Polizei ließ das Gebäude in der Mierendorffstraße räumen und ermittelt hier wegen Hausfriedensbruchs gegen drei Personen.

Von nöß