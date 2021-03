Leipzig

Noch Stunden später zeugen unzählige Trümmerteile von den schrecklichen Momenten, die sich am Dienstagmorgen auf der Prager Straße in Leipzig ereigneten. Es ist kurz nach zehn Uhr, als im Stadtteil Probstheida die Menschen aus ihrem Alltag gerissen werden. Ein Augenzeuge, der anonym bleiben möchte, erinnert sich: Er arbeitet in einem nahe gelegenen Imbiss und bereitet gerade das Essen vor. Als er sich die Hände wäscht, schreckt ihn ein dumpfer und lauter Schlag aus seiner morgendlichen Routine auf. „Das hat richtig gescheppert. Ich dachte zuerst, dass da ein Auto beim Abbiegen in die Straßenbahn gekracht ist.“

Zwei Menschen sind sofort tot

Doch knapp 100 Meter weiter ergibt sich ein anderes, viel verheerenderes Bild. Aus bisher ungeklärter Ursache rast ein 50-Jähriger mit seinem Smart Roadster in eine Gruppe Fußgänger. Sie wollen gerade die Ampel an der Haltestelle Franzosenallee überqueren. Zwei von ihnen, ein 80 Jahre alter Mann und eine 85-jährige Frau, sterben noch am Unfallort. Eine 80-Jährige erliegt später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, eine 78-Jährige ringt auf der Intensivstation um ihr Leben. Der Roadster driftet nach dem Zusammenstoß in den Wartebereich der Haltestelle und rollt noch rund 20 bis 30 Meter weiter, ehe er im Gleisbett stehen bleibt.

Sofort eilen Menschen zur Hilfe, erinnert sich der Betreiber der Imbissbude, die sich auf der anderen Seite der Straße befindet. Alles geht ganz schnell, innerhalb von zwei oder drei Minuten seien bereits Polizei und Rettungskräfte vor Ort gewesen. Eine schwer verletzte Frau muss noch vor Ort reanimiert werden. Auch ein Rettungshubschrauber landet.

Keine Bremsspuren am Unfallort

Doch wie konnte es zu dem verheerenden Unglück kommen? Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer weder Alkohol noch Drogen im Blut. Augenzeugen berichten, dass der 50-Jährige mit viel zu hoher Geschwindigkeit die Kreuzung Franzosenallee/Prager Straße stadteinwärts überquerte. Am Nachmittag veröffentlicht die Polizei erste Ermittlungsergebnisse. Darin heißt es, dass der Fahrer nicht der korrekten Fahrbahnmarkierung im Kreuzungsbereich gefolgt sei und statt rechts abzubiegen weiter geradeaus fuhr. Dabei übersah er offenbar eine rote Ampel und raste ungebremst in die Gruppe Menschen. An der Kreuzung selbst waren keine Bremsspuren zu erkennen.

Am Unfallort liegen noch Wrackteile sowie die zerstörte Ampel. Quelle: Max Hempel

Wie heftig der Aufprall war, lässt sich an den Schäden im Haltestellenbereich erkennen. Das Auto riss eine komplette Ampel aus ihrer Verankerung – Teile davon wurden mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert. Im gesamten Gleisbett lagen Wrackteile verstreut. Der Unfallwagen selbst wurde bei dem Crash völlig zerstört. Der Fahrer überlebte schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er nun unter polizeilicher Aufsicht steht. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Die Polizei mobilisierte am Morgen viele Kräfte. Polizisten sperrten das Gebiet weitläufig ab, Gutachter untersuchten die Unfallstelle und machten sich ein Bild von der Lage. Zudem lieferte ein Polizeihubschrauber weitere Aufnahmen aus der Luft. Die Kreuzung musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Straßenbahnen der Linie 2 und 15 sowie die Busse der Linie 76 konnten deshalb nicht mehr auf ihrer gewohnten Route fahren.

Ist die Kreuzung zu gefährlich für Fußgänger?

Anwohner Günther Riedel (81) zeigte sich nach dem Unfall fassungslos. Er kritisiert die Verkehrsführung an der Stelle. Die Straßenüberquerung, an der sich der tödliche Unfall ereignete, sei für Fußgänger schon seit längerer Zeit zu gefährlich. „Die Autos fahren hier mit hoher Geschwindigkeit an der Haltestelle vorbei. Die Ampelphasen sind für ältere Fußgänger zu kurz und die Haltestelle ist nicht gut genug von der Straße getrennt.“ Was letztlich ausschlaggebend für den Unfall war, müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei klären. Laut deren Sprecher Olaf Hoppe sollen dafür unter anderem Zeugen befragt werden.

Von Max Hempel