Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine 56-jährige Radfahrerin in Leipzig-Probstheida schwer verletzt worden. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer habe die Frau am Mittwochnachmittag beim Abbiegen von der Höltystraße in die Chemnitzer Straße übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Radfahrerin stürzte und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Nähere Informationen zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

Erst am Montag war eine Radfahrerin in Leipzig tödlich verunglückt. Die 35-Jährige wurde an der Kreuzung Richard-Lehmann-/ Zwickauer Straße von einem nach rechts abbiegenden Lkw erfasst. Zu einem weiteren tödlichen Unfall kam es am Mittwoch in Mügeln (Kreis Nordsachsen). Ein 64-jähriger Fahrradfahrer kam dabei ums Leben. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte, hatte eine Autofahrerin den Mann beim Abbiegen übersehen und mit ihrem Wagen erfasst.

