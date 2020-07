Feuerwehrleute stehen in verkohlten Müllbergen, über ihnen erinnert nur noch ein Gerippe an eine völlig abgebrannte Lagerhalle. In einer Recyclinganlage in Leipzig-Wiederitzsch wird auch drei Tage nach Ausbruch des Großbrands noch gelöscht. Aktuelle Bilder zeigen das Ausmaß der Zerstörung.