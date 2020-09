Leipzig

Ein Brand am Bayerischen Bahnhof im Leipziger Zentrum-Südost hat am Montagvormittag die Feuerwehr gefordert. Ein Sprecher der Leitstelle sagte, die Einsatzkräfte seien gegen 11.15 Uhr über die Flammen informiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass in der zweigeschossigen Ruine der ehemaligen Konservenfabrik „Gurken-Schumann“ wohl Unrat in Brand geraten war, sodass eine Rauchsäule entstand.

Zur Ursache konnten am Montag keine weiteren Angaben gemacht werden. Es läge jedoch kein Straftatverdacht vor, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Von CN