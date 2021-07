Leipzig

Ein aufmerksamer Zeuge beobachte in der Nacht zu Samstag gegen 1.20 Uhr den Einbruch in einen Supermarkt an der Zschocherschen Straße in Plagwitz in der Nähe der Markranstädter Straße. Ihm war die beschädigte Eingangstür aufgefallen. Außerdem sah er eine Person im Supermarkt – und rief die Polizei.

Die Beamten nahmen einen 33-Jährigen vorläufig fest. Er hatte Spirituosen in seinem Rucksack, wie die Polizei mitteilte. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polize am frühen Samstagmorgen keine Angaben machen. Ob der Mann einem Haftrichter vorgeführt wird, solle am Samstag entschieden werden, hieß es weiter.

Von RND