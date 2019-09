Leipzig

Am Freitag gab es zwei verschiedene Verkehrsunfälle in Leipzig, bei denen Radfahrerinnen leicht verletzt wurden. In Leipzig Lindenthal nahm der 66-jährige Fahrer eines PKWs gegen 15 Uhr einer 35-jährigen Fahrradfahrerin auf der Wiederitzscher Landstraße die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall gegen den 66-Jährigen.

Im Zentrum-West überfuhr zudem eine 20-jährige Radfahrerin auf dem Goerdelerring eine rote Ampel. Als die 29-jährige Fahrerin eines Wagens vom Goerdelerring in den Dittrichring abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt, es entstand ein Gesamtschaden von 600 Euro. Gegen die Fahrradfahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Von ps