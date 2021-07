"Leipzig nimmt Platz" bekommt im Streit mit Compact-Magazin Recht

Leipzig

Erfolg für „Leipzig nimmt Platz“: Das in der rechten Szene bekannte „Compact-Magazin“ darf nicht behaupten, dass sich gewaltbereite Gruppen am Aktionsnetzwerk beteiligen. Das Landgericht Leipzig erließ am Freitag eine entsprechende einstweilige Verfügung, wie ein Sprecher sagte. Gegen die Entscheidung kann Beschwerde eingelegt werden. Laut einer Mitteilung von „Leipzig nimmt Platz“ droht dem Compact-Magazin eine Strafe von bis zu 250.000 Euro, sollten sie gegen die Vorgabe verstoßen.

„Der Erfolg zeigt auch, dass das Aktionsnetzwerk, an dem neben Parteien auch Kirchen, Gewerkschaften und viele zivilgesellschaftliche Gruppen partizipieren, mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes steht“, erklärte Irena Rudolph-Kokot von „Leipzig nimmt Platz“. „Unsere Arbeit ist in der Demokratie wichtig und wir werden auch weiterhin nicht nur gegen Menschenfeindlichkeit demonstrieren, sondern auch, wenn es nötig ist, über die Gerichte gehen“.

Kasek: Compact darf keine rufschädigende Behauptungen aufstellen

Die mündliche Verhandlung zu dem Fall hatte bereits vor zwei Wochen stattgefunden. Hintergrund ist ein Artikel in der Mai-Ausgabe des Compact-Magazins. Darin sei behauptet worden, der Leipziger Anwalt Jürgen Kasek ist Mitglied des Aktionsnetzwerkes, an dem sich unter anderen auch gewaltbereite Gruppen beteiligen.

Das Gericht habe nun mit der Entscheidung am Freitag klar gestellt, dass Compact nicht einfach rufschädigende Behauptungen aufstellen dürfe, so Grünen-Stadtrat Kasek. „Wir gehen davon aus, dass trotzdem das Compact-Magazin Beschwerde einlegen und das Urteil nicht akzeptieren wird.“

