Leipzig

In der Südvorstadt gab es erneut einen Anschlag auf das Amtsgericht. Am Montagabend beziehungsweise Dienstagmorgen besprühten Unbekannte zwischen 18 und 6.30 Uhr die Fassade des Gerichtsgebäudes in der Bernhard-Göring-Straße 64 mit schwarzem Bitumen. Außerdem wurde ein orangefarbener Schriftzug angebracht. Nach Angaben der Polizei beträgt der Sachschaden rund 5000 Euro. Die Soko LinX des Landeskriminalrates Sachsen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Andreas Tappert