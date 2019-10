Leipziger Anwaltstochter gesteht Brandstiftungen

Leipzig

Die 23 Jahre alte Ann-Kristin B. hat am Montag zum Auftakt eines Prozesses wegen versuchter schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung gestanden. „Sie räumt die Taten ein“, erklärte ihr Verteidiger Andreas Meschkat .

Demnach war die Tochter eines renommierten Leipziger Strafverteidigers in zwei Nächten im Februar und März unterwegs und legte dabei an verschiedenen Stellen Feuer. Immer an ihrer Seite soll ihr 32 Jahre alter Freund Christopher K. gewesen sein, der ebenfalls angeklagt wurde. Er gab am Landgericht Leipzig zunächst keine Erklärung ab, will sich aber am nächsten Verhandlungstag in zwei Wochen voraussichtlich äußern.

Rauchmelder rettet Mieter

Das Paar soll am Morgen des 22. Februar 2019 in einem bewohnten Mehrfamilienhaus an der Ludwigstraße, in einem leer stehenden Gebäude an der Mierendorffstraße und an elf Fahrzeugen in der Theodor-Neubauer-Straße Feuer gelegt haben. In den Wohnhäusern konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Dabei hatten die neun Bewohner des Gebäudes in der Ludwigstraße offenbar einen Schutzengel. Erst kurz vor der Tat wurde dort ein Rauchmelder eingebaut, der in der Brandnacht auch anschlug.

Anders war das Bild auf dem Parkplatz: Hier breitete sich das Feuer auf insgesamt elf Autos aus – der Gesamtschaden lag der Anklage zufolge bei 63.850 Euro. Das Paar selbst soll an zwei Wagen gezündelt haben.

Zur Galerie In der Theodor-Neubauer-Straße in Leipzig sind elf Autos in Flammen aufgegangen. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 100.000 Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Zweiter Streifzug in Eisenbahnstraße

Einen knappen Monat später gingen der arbeitslose Anlagenmechaniker und die ehemalige Auszubildende im Hotelgewerbe nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft erneut auf einen nächtlichen Streifzug. In der Eisenbahnstraße sollen sie am 21. März in einem Mehrfamilienhaus und in einem Hinterhaus jeweils Feuer gelegt haben. Noch am selben Tag wurden sie festgenommen und sitzen seitdem in Chemnitz und Leipzig in Untersuchungshaft.

Am Montag sah sich das Paar nun wieder und begrüßte sich mit einem Lächeln. Auch der Vater der Angeklagten befand sich im Verhandlungssaal der fünften Strafkammer und herzte seine Tochter.

Mordanklage wird abgelehnt

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft die Frau auch wegen versuchten Mordes angeklagt. Doch die dafür zuständige 1. Strafkammer des Landgerichts teilte diese Auffassung nicht. Für die Angeklagte liege kein hinreichender Tatverdacht hinsichtlich eines versuchten Mordes vor, befanden die Richter. Ihr sei nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Tötungsvorsatz nachzuweisen, was die Mieter anbelangt, die sich zum Zeitpunkt des Brandes im Wohnhaus aufhielten.

Weitere Prozesstage sind bis zum 19. Dezember angesetzt. Dann steht vor allem die Frage nach dem Motiv im Raum. Dazu hat sich das Paar bisher nicht geäußert.

Von Sabine Kreuz/ Matthias Roth