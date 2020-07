Leipziger Autofahrer rast frontal auf Radler zu – und holt selbst die Polizei

Leipzig

Der Mann im BMW fasste den Entschluss, den Radfahrer umzufahren. Er gab Gas und hielt auf ihn zu, lud ihn auf die Motorhaube auf und schleifte das Rad 54 Meter mit. So heißt es in der Anklage gegen Jan S., 39 Jahre alt und aus Leipzig. Wegen des absichtlich verursachten Unglücksfalles in der Paunsdorfer Straße in Leipzig-Mölkau musste sich der Vater einer kleinen Tochter am Dienstag vor dem Amtsgericht verantworten. Die Vorwürfe lauteten: vorsätzlicher gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung.

„Er wollte ihn zur Rede stellen“

Nach einer Erklärung, die Verteidiger Ingo Stolzenburg für seinen Mandanten abgab, kannten sich Auto- und Radfahrer, hatten sogar mal „ein freundschaftliches Verhältnis“, das ab Ende 2018 aber angespannt war. „Es gab Streitigkeiten, die dazu führten, dass sich der Angeklagte unter Druck gesetzt fühlte“, so der Anwalt. Dann sei es am 4. Januar 2019 zu dem in der Anklage beschriebenen Vorfall gekommen. Jan S. habe den Polizei-Notruf gewählt und gedacht, der Radfahrer habe eine Waffe. „Er wollte ihn zur Rede stellen.“ Nähere Angaben über die Hintergründe des Streits der beiden Männer, die auch mal zusammen gewohnt haben sollen, wollte der Verteidiger aber nicht machen. Jedenfalls habe Jan S., der sich vor Jahren selbstständig machte, schon damals gegenüber der Polizei alles zugegeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gericht verzichtet auf alle Zeugen

Aufgrund des Geständnisses verzichtete das Gericht am Dienstag auf die Anhörung aller Zeugen. Dem Angeklagten zufolge tauschte er sich inzwischen mit dem Geschädigten aus. Richterin Ute Pisecky hielt ihm diese Aussprache zugute. Zudem seien die Verletzungen des Radfahrers – der 35-Jährige hatte Hautabschürfungen am linken Unterschenkel erlitten – relativ geringfügig gewesen. Aufgrund einer günstigen Kriminal- und Sozialprognose kam Jan S. mit anderthalb Jahren Haft auf Bewährung davon. Er muss zudem 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. In das Urteil wurde eine andere Strafe einbezogen.

Von Sabine Kreuz