Leipzig

Am Mittwoch hat eine mutmaßliche Diebin die Aktentasche eines 54-Jährigen im Leipziger Zentrum entwendet. Der Mann hatte die Tasche gegen 7.20 Uhr bei seinem Auto stehen lassen, das er in einem Innenhof in der Feuerbachstraße abgestellt hatte, wie die Polizei mitteilt.

In der Tasche befanden sich mehrere technische Geräte, die sich teilweise orten ließen. So verfolgten Polizisten die Spur des Diebesguts in die Kurt-Eisner-Straße. In einem Keller fanden sie neben der Aktentasche noch weitere gestohlene Gegenstände.

Ein dort gelagertes Fahrrad führte die Beamten zu einer weiteren nahe gelegenen Adresse, bei der gerade der Fahrradkeller aufgebrochen worden war. Vor Ort griffen sie eine 37-jährige Frau auf, bei der sie Einbruchswerkzeuge, Diebesgut und Drogen fanden.

Die Frau, die keine feste Wohnanschrift zu haben scheint, wurde vorerst in Gewahrsam genommen. Die Gegenstände, die die 37-Jährige in dem Keller lagerte, wurden sichergestellt.

thiko