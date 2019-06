Leipzig

Ein 25-jähriger Mann hat die Polizei zu einem gesuchten Einbrecher geführt, nachdem am Samstag in seiner Wohnung eingebrochen worden war. Laut einer Mitteilung der Polizei hatte der Mieter beim Verlassen der Wohnung im Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf gegen 4 Uhr die Tür verschlossen und lediglich zwei Fenster angekippt gelassen.

Als er gegen 13.30 Uhr wieder nach Hause kam, war seine Tür aufgebrochen, die Balkontür weit geöffnet und die Wohnung durchwühlt. Es fehlten mehrere technische Geräte. Wie sich später bei der Beweissicherung herausstellte, ist die Tür scheinbar von Innen aufgehebelt worden. Der Täter stieg offensichtlich über das Fenster ein.

Daraufhin erinnerte sich der 25-Jährige an einen Vorfall, der sich wenige Tagen zuvor ereignet hatte: Als er seine Schlüssel in der verschlossenen Wohnung vergessen hatte, sprach er zwei Passanten an. Ein 22-Jähriger bot direkte Hilfe an, kletterte an der Fassade hoch und verschaffte sich durch ein angekipptes Fenster Zugang.

Der 25-Jährige teilte der Polizei seinen Verdacht mit und konnte sehr explizite Angaben zur Identität des Verdächtigen machen. Wie sich herausstellte, lag ein offener Haftbefehl gegen den 22-Jährigen vor. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden Ermittler Dokumente aus der aufgebrochenen Wohnung. Der mutmaßliche Täter wurde wegen früherer Taten ins Gefängnis gebracht.

thiko