Leipzig

Er war kaum aus dem Knast raus, da ging er wieder auf Diebestour: Ein 43-jähriger Drogenabhängiger soll hinter einer Serie von Diebstählen in Leipziger Krankenhäusern stecken. Am Freitag wurde er nach intensiven Ermittlungen gefasst, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Für die Behörden war der Mann ein alter Bekannter. Schon früher fiel er mit Diebstählen in Krankenhäusern auf. Zuletzt wurde er deshalb zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und gewerbsmäßigen Computerbetrugs verurteilt. Als er Ende Januar dieses Jahres aus der Haft kam, ging es fast nahtlos weiter. Zwischen Februar und April soll er erneut in einem Fall Patienten bestohlen haben. Außerdem wird er verdächtigt, den Spind einer Studentin aufgebrochen und daraus Wertgegenstände erbeutet zu haben. Mit einer gestohlenen EC-Karte hob er an Geldautomaten einen mittleren vierstelligen Betrag ab. Im Zuge der Ermittlungen kam zudem heraus, dass er im vergangenen Jahr sogar zwischen zwei Gefängnisaufenthalten einen Krankenhaus-Patienten bestohlen haben soll.

Diebesgut in Wohnung sichergestellt

Am Freitagvormittag durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnung des Mannes und fanden diverses Diebesgut. Sichergestellt wurden auch Drogen und Utensilien zu deren Konsum. Beamte nahmen den Mann fest. Bereits seit 17. Mai lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Nun ordnete die zuständige Ermittlungsrichterin die Untersuchungshaft an – der Grund: Wiederholungsgefahr.

Von F. D.