Leipzig

Silvester bedeutet für die Rettungskräfte immer Ausnahmezustand. Daran gemessen hat die Leipziger Feuerwehr die Nacht zum Mittwoch als normal eingestuft. Wie die Behörde auf Facebook mitteilte, rückte sie zwischen 18 Uhr am Dienstag und 5.30 Uhr am Neujahrstag zu 186 Rettungs- und 76 Löscheinsätzen aus.

Für viele Einsätze dieser Nacht wird als Ursache Pyrotechnik angenommen. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Außergewöhnlich schwere Fälle wurden hingegen nicht bekannt.

Fünf größere Brände

Fünf Brände hat die Feuerwehr in ihrer Mitteilung als besonders schwer hervorgehoben: Gegen 0.15 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein leerstehendes Haus in Böhlitz-Ehrenberg brennt. Ein Löschzug und ein Tanklöschzug fuhren in die Burgauenstraße. Die Freiwillige Feuerwehr Böhlitz-Ehrenberg war maßgeblich an der Brandbekämpfung beteiligt.

Lesen Sie auch: Pyrotechnik löst Kellerbrand in Leipzig-Grünau aus

Gegen 0.30 Uhr wurde ein großer Brand im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld gemeldet: Eine Lagerhalle in der Bennigsenstraße brannte dort. Insgesamt waren 16 Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren Laußig, Engelsdorf und Wiederitzsch im Einsatz. Eine KfZ-Werkstadt und eine Baufirma waren von dem Brand betroffen, bei dem nach erster Sichtung ein hoher Schaden entstanden ist.

Zur Galerie In der Nacht zum 1. Januar ist die Leipziger Feuerwehr zu zahlreichen Brandeinsätzen im Stadtgebiet ausgerückt. Vermutlich handelte sich in den meisten Fällen um fahrlässige Brandstiftung mit Feuerwerkskörpern.

In Leipzig-Grünau brach kurz nach 1 Uhr ein Feuer aus. Auf einer Baustelle in der Mannheimer Straße entzündeten sich ungefähr 30 Paletten mit Dämmmaterial die vermutlich für den Bau einer Schule gedacht waren. Die Freiwillige Feuerwehr Lausen war mit einem Löschzug im Einsatz.

Hausbrände in Kleinzschocher und Reudnitz

Kurz vor 3 Uhr gab es zwei weitere Brände in Reudnitz und Kleinzschocher. Gegen 2.45 Uhr wurde ein Feuer auf einem Balkon in der Hofer Straße gemeldet. Die Flammen wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Leipzig-Ost gelöscht. Ungefähr fünf Minuten später brannte ein Dachstuhl in der Luckaer Straße, der von der Leipziger Berufsfeuerwehr wieder gelöscht wurde.

Alle Brände konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden und die Einsätze nach ungefähr zwei Stunden wieder beendet werden. Als Ursache wird in den meisten Fällen fahrlässige Brandstiftung durch Pyrotechnik angenommen. Die Brandursachenermittler der Polizei wurden informiert und werden die Brandorte in den kommenden Tagen begutachten. Die Höhe der Schadenssummen steht noch aus. Verletzt wurde in diesen Fällen niemand.

Scheiben an der Thomaskirche eingeschlagen

Außerdem brannten mehrere Autos im Stadtgebiet. Das sagte eine Sprecherin aus dem Lagezentrum der Polizei. Auch in diesen Fällen wird vermutet, dass sich Feuerwerkskörper verirrt haben. Die Ermittlungen dauern an.

Lesen Sie auch: Heftige Ausschreitungen am Connewitzer Kreuz

Obwohl es auf dem Augustusplatz bei den zentralen Silvesterfeierlichkeiten weitgehend ruhig blieb, kam es auch in der Innenstadt zu Zwischenfällen: Bei der Thomaskirche wurde eine Person mit einer nicht ordnungsgemäß registrierten Schreckschusspistole aufgegriffen. Am nächsten Morgen wurden zudem mehrere Sachbeschädigungen an der Thomaskirche und am Bachhaus festgestellt. Unbekannte Personen zerstörten im Laufe der Nacht mehrere Fenster. In einem Imbiss am Markt kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen dem Betreiber und einem Gast. Beide wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Gegen beide Beteiligte wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Von tsa