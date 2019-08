Leipzig

Vor dem Leipziger Hauptbahnhof musste die Feuerwehr einen Schwelbrand in einer rund 150 Jahre alten Platane löschen. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte der Baum vermutlich schon seit zwei Tagen.

Zur Galerie Vermutlich schon zwei Tage brannte es im Inneren des Baumes, dann musste er gefällt werden.

Am Dienstag rückten dann Kameraden der Feuerwehr und Mitarbeiter des Amtes für Stadtgrün und Gewässer an. Sie mussten den Baum, der in dem kleinen Park zwischen Willy-Brandr-Platz und Richard-Wagner-Straße stand, Stück für Stück abtragen, um den Brand löschen zu können. Schließlich wurde der Baum gefällt. Weitere Schäden entstanden laut Feuerwehr durch den Schwelbrand nicht.

Von luc