Leipzig

Eine Frau ist in der Zwickauer Straße im Leipziger Süden in einem Aufzug steckengeblieben. Wie ein Sprecher aus der Feuerwehrleitstelle am Mittwochabend sagte, waren die Einsatzkräfte gegen 22 Uhr noch immer vor Ort, um die Frau aus dem Fahrstuhl zu befreien.

Die Rettung gestaltete sich den Angaben nach kompliziert: Die Aufzugskabine saß zwischen der vierten und sechsten Etage eines mehrgeschossigen Gebäudes fest und sollte kontrolliert abgelassen werden. Hierfür werde das Gegengewicht des Fahrstuhls angehoben. Der Frau ging es zunächst den Umständen entsprechend gut, betonte der Sprecher.

Von fbu