In der ersten Berufungsverhandlung zu den Neonazi-Krawallen von Leipzig-Connewitz Anfang 2016 hat das Landgericht Leipzig das Urteil der Vorinstanz korrigiert. Die Haftstrafen gegen zwei Angeklagte von je einem Jahr und acht Monaten werden in Bewährungsstrafen umgewandelt, wie der Vorsitzende Richter am Montag verkündete. Zudem müssen die beiden 27-Jährigen jeweils 150 Sozialstunden leisten.

Das Amtsgericht Leipzig hatte Martin K. und Dennis W. am 23. August 2018 wegen besonders schweren Landfriedensbruchs verurteilt. Es war das erste Urteil des Landgerichts zu dem Neonazi-Krawallen in Connewitz. Gegen das neuerliche Urteil kann Revision zum Oberlandesgericht eingelegt werden.

Gericht: Angeklagte haben „zweite Chance verdient“

Ausschlaggebend für die Abmilderung des Urteils war laut Gericht, dass die beiden Angeklagten zum Tatzeitpunkt nicht vorbestraft waren und sozial gut eingebunden sind. In den gut dreieinhalb Jahren seit der Tat hätten sie sich nichts mehr zuschulden kommen lassen, erklärte der Richter. Ob sie zu den Hintermännern oder Rädelsführern des Angriffs zählten, könne ihnen nicht nachgewiesen werden. Das Gericht sei daher zu der Überzeugung gelangt, „dass auch diese beiden Angeklagten eine zweite Chance verdient haben“, resümierte der Richter.

Am Abend des 11. Januar 2016 waren 250 bis 300 schwarz gekleidete, zum Teil vermummte Randalierer durch den linksgeprägten Leipziger Stadtteil Connewitz gezogen. Bewaffnet mit Eisenstangen, Schlagstöcken und Holzlatten, demolierten sie insgesamt 25 Geschäfte, Bars und Wohnungen, 18 Autos und zündeten Böller und Leuchtraketen. Laut Staatsanwaltschaft entstand ein Sachschaden von rund 113.000 Euro. Die Polizei nahm 215 Tatverdächtige fest.

14 Verurteilte legten Berufung ein

Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat insgesamt 103 Anklagen gegen 204 Tatverdächtige an mehreren Amtsgerichten in der Region erhoben. Weitere Fälle wurden nach Dresden abgegeben. In der am 16. August 2018 begonnenen Prozessreihe am Amtsgericht Leipzig stehen allein 92 Verfahren an. Aus organisatorischen Gründen stehen dabei in der Regel jeweils zwei Angeklagte gemeinsam vor dem Richter.

Während der ersten zwölf Monate der Reihe hat das Amtsgericht nach Angaben der Leipziger Staatsanwaltschaft bislang in 20 Prozessen insgesamt 37 Angeklagte verurteilt. Im Rahmen einer Verfahrensabsprache wurden geständige Angeklagte in der Regel zu Bewährungsstrafen in Höhe von durchschnittlich rund eineinhalb Jahren verurteilt. Vereinzelt wurden auch Haftstrafen verhängt. In 21 Fällen sind die Urteile bereits rechtskräftig, 14 Verurteilte haben Berufung eingelegt. Bis März 2020 sind demnach bislang zehn weitere Prozesse mit insgesamt 19 Angeklagten terminiert.

Kritik an den Prozessen

In der vergangenen Woche hatte die Leipziger „Prozessbeobachtungsgruppe 1101“ der Justiz fehlenden Aufklärungswillen und Ignoranz vorgeworfen. Die Initiative, die die Verhandlungen im Internet dokumentiert, fordert unter anderem die Identifikation der Rädelsführer der Krawalle von Connewitz. Dafür sei vor allem die Einbeziehung der Kommunikationsprotokolle und Telefondaten erforderlich, teilte die Gruppe mit. Dies sei bislang nicht erfolgt.

