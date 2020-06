Leipzig

Ein betrunkener 41-Jähriger hat am Samstagabend zwei Männer angegriffen – darunter einen Beamten der Bundespolizei. Wie die Behörde am Montag mitteilte, hatte der Tatverdächtige im Zug von Torgau nach Leipzig zuvor einem anderen Passagier mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Bei der Ankunft in Leipzig wollten Beamte die Personalien des 41-Jährigen aufnehmen. Dabei habe er den Angaben zufolge einen der Polizisten unvermittelt angegriffen und ebenfalls ins Gesicht geschlagen.

Der Mann sei gefesselt und „unter heftigem Widerstand und unentwegter Beleidigung der Bundespolizisten“ in die Dienststelle gebracht worden, teilte die Behörde mit. Der 41-Jährige war den Angaben zufolge in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und steht zudem unter Bewährung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Nach einer Entscheidung am Amtsgericht wurde er ins Gefängnis gebracht.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von CN