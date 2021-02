Leipzig

Erst Corona, nun das: Weil Brandstifter im Leipziger Zentrum-Süd mehrere Müllcontainer angezündet haben, müssen zwei Kitas ihren Betrieb pausieren – und das nach nur einer Woche eingeschränkten Regelbetriebs. „Wir sind fassungslos“, sagte Wolfgang Schäfer. Er ist Geschäftsführer der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung berufstätiger und alleinerziehender Eltern, die den Konfuzius- und den Rolando-Toro-Kindergarten in der Lößniger Straße betreibt.

Vor letzterem standen die Mülltonnen, die laut Polizei am Samstagabend zwischen 18.45 und 22.30 Uhr angezündet wurden. Die Flammen griffen auf weitere Container über, zogen sich durch eine Durchfahrt, schlugen an der Fassade hoch.

Mehrer Mülltonnenbrände in Leipzig

Morgens um sechs erreichten Einsatzkräfte den Hausmeister, Steffen Rössler. Er war sofort vor Ort, auch die beiden Kita-Leiterinnen machten sich ein Bild. Dann stand für das Personal fest: Hier können am Montag keine Kinder betreut werden.

„Die Dämmung wurde beschädigt, Scheiben sind zersprungen“, berichtet Schäfer. Noch unklar sei, wie hoch der Schaden genau ist – ob die Tragfähigkeit des Gebäudes gelitten habe, ob durch die Flammen und die geschmolzene Plastik Schadstoffe in der Luft zurückbleiben. Weil die Durchfahrt nicht nur an den Rolando-Toro-, sondern auch an den Konfuzius-Kindergarten grenzt, bleiben vorerst beide Einrichtungen geschlossen.

Die beschädigte Durchfahrt der Kita Rolando Toro grenzt auch an den Konfuzius-Kindergarten – beide Einrichtungen müssen vorerst geschlossen belieben. Quelle: Kempner

Das Feuer in der Lößniger Straße war nicht das einzige am Wochenende. Am Samstagabend brannten an mehreren Stellen in der Südvorstadt und in Connewitz Papier- und Restmüllbehälter, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Und auch in der Nacht davor hatten Unbekannte auf mehrere Tonnen in Altlindenau, Volkmarsdorf und dem Zentrum-Süd angezündet. Der Schaden beträgt den Angaben nach mehrere Tausend Euro.

Gereizte Stimmung im Lockdown

In der Lößniger Straße können sich die Teams der Kitas erst am Montag einen genaueren Überblick verschaffen. Bis dahin ist unklar, wann dort wieder Kinder betreut werden. Mitten in der Pandemie kommt die Ungewissheit zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt.

Die Stimmung bei vielen Eltern sei ohnehin angespannt, sagte Wolfgang Schäfer. Nach dem langen Lockdown nur mit Notbetreuung sind die einen besonders vorsichtig, machen sich Sorgen um mögliche Ansteckung. Anderen gehen die Lockerungen nicht schnell genug, für den eingeschränkten Regelbetrieb haben sie wenig Verständnis.

Die Flammen schlugen an der Fassade entlang, auch Fenster gingen zu Bruch. Quelle: Kempner

Verständnislos reagiert Wolfgang Schäfer auf die Brandstiftung. „Das ist kein Kavaliersdelikt“, sagte der Geschäftsführer. Er hoffe jetzt darauf, dass die Täter gefasst werden – und stellt eine Belohnung von bis zu 5000 Euro für Hinweise in Aussicht.

Von Josephine Heinze