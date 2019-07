Leipzig

Der Leipziger Landtagsabgeordnete Marco Böhme (Linke) ist nach den Protesten und Übergriffen in der Hildegardstraße mit dem Tod bedroht worden. Wie der 29-Jährige am Donnerstag mitteilte, sei er auf seiner Website verbal angegriffen worden. Ein bisher Unbekannter veröffentlichte dort folgenden Kommentar: „Du linke Ratte ! Leider war die Polizei viel zu lieb , bei mir hätte es Maschinengewehrfeuer und Handgranaten gegeben ! Aber wir besuchen Dich mal in Lindenau. ASYLSCHMAROTZER RAUS ! LINKE AN DEN GALGEN !“

Böhme hatte zuvor von den Geschehnissen in Leipzig-Volkmarsdorf rund um die Abschiebung eines Syrers ein Video auf Twitter veröffentlicht. Darin sind die Proteste gegen die Ausweisung des Asylbewerbers und das Vorgehen der Polizei zu sehen.

„Ich nehme das ernst“

„Als Abgeordneter des Sächsischen Landtages bin ich vermehrt Anfeindungen ausgesetzt. Im Kommentar ist ein konkretes Vorhaben beschrieben. Ich nehme das ernst, denn nicht nur der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zeigt die Gefahr, die von Rechtsterroristen ausgeht. Drohungen gegen Politikerinnen und Politiker sind inzwischen leider an der Tagesordnung und wir dürfen keinen Gewöhnungseffekt zulassen. Deshalb habe ich selbstverständlich Anzeige erstattet“, erklärte Böhme.

„Protest gegen Abschiebung muss möglich sein“

Er wolle sich dennoch nicht einschüchtern und in seiner Haltung beirren lassen. Es müsse in einer Demokratie möglich sein, mit friedlichen Mitteln gegen eine Abschiebung und die damit einhergehende Familientrennung zu protestieren.

„Und es muss möglich sein, den Verlauf einer Versammlung sowie das Agieren der Polizei zu dokumentieren und es kritisch zu hinterfragen. Ich habe wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger das Recht, meine Meinung öffentlich zu äußern und zu vertreten, ohne dafür Konsequenzen befürchten zu müssen“, so Böhme weiter.

Von mro