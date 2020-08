Leipzig

Ein 42-Jährige ist Lene-Voigt-Park am Freitagabend nach einem geglückten und einem versuchten Diebstahl verhaftet worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine Gruppe, die im Park Volleyball spielte, den Mann in der Nähe ihrer Rücksäcke und später das Fehlen eines Beutels bemerkt. Kurz darauf näherte sich der 42-Jährige erneut und griff nach einem der Rücksäcke. Die Gruppe versuchte ihn festzuhalten, was aufgrund seines aggressiven Verhaltens nicht gelang. Ein 39-Jähriger verfolgte den mutmaßlichen Dieb, ließ aber von ihm ab, als er einen messerähnlichen Gegenstand zückte.

Die Gruppe rief die Polizei und stellte Anzeige gegen den Mann. Als die Beamten den Park verließen, kam der Verdächtige erneut zurück. Die Gruppe versuchte abermals, ihn festzuhalten, wobei er dem 39-Jährigen ein Gas ins Gesicht sprühte. Er konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei aufgehalten werden. Im Rucksack des polizeibekannten 42-Jährigen wurden mehrere persönliche Gegenstände eines Mitglieds der Gruppe gefunden, wie die Beamten mitteilten. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft beantragte.

Von CN