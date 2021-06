Leipzig

Ein 42-jähriger Radfahrer ist im Leipziger Zentrum-Ost von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 39-jähriger Autofahrer habe dem Mann am Dienstagmorgen gegen 6.15 Uhr beim Abbiegen von der Mariannenstraße in die Rosa-Luxemburg-Straße die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der von rechts kommende Radfahrer stürzte und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen den Autofahrer wird nun ermittelt.

Von nöß