Leipzig

Gleich zweimal hat die Leipziger Polizei am Wochenende nicht angemeldete Partys aufgelöst. Am Samstag gegen 22 Uhr beendeten die Beamten ein Techno-Open-Air, das im Naturschutzgebiet am Cospudener See stattfand. Rund 600 Menschen hätten dort gefeiert, teilte die Polizei am Montag mit.

Auch eine Holzbühne, ein Festzelt und Getränkeausschank waren aufgebaut worden. Die Veranstalter zeigten sich den Angaben nach einsichtig, die Party wurde beendet. Der Abbau wird noch bis Dienstag dauern, so die Behörde.

Schon am Freitagabend gegen 22 Uhr hatte eine Spaziergängerin eine Feier im Pappelwäldchen am Kulkwitzer See bemerkt. Sie informierte die Beamten, die die rund 300 Gäste nach Hause schickten.

Von jhz