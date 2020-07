Leipzig

Auch noch fast 24 Stunden später sind Experten an der Unfallstelle im Leipziger Nordwesten vor Ort, sichern Spuren an der B6 und machen sich ein Bild vom Hergang: Gegen 11.35 Uhr ist am Dienstag ein 81 Jahre alter E-Bike-Fahrer von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung, teilten die Beamten am Mittwoch mit.

Ersten Erkenntnissen nach fuhr das Opfer auf einem separaten Radweg auf der Hans-Grade-Straße in Richtung Süden. Die 56 Jahre alte Lastwagenfahrerin daneben auf der Straße. An der Kreuzung wollte der Mann geradeaus weiterfahren und die Hallesche Straße (B6) überqueren, die 56-Jährige nach rechts abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der 81-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.

Nach aktuellem Stand zeigte die Ampel für die Lastwagenfahrerin zum Unfallzeitpunkt grün, wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage der LVZ sagte. Alles Weitere sei Gegenstand der Ermittlungen.

