Leipzig

Mehrere Zeugen meldeten Schüsse, von einem Opfer fehlt bisher jede Spur: Die Leipziger Polizei hat nach einer mutmaßlichen Schießerei in Neustadt-Neuschönefeld die Ermittlungen aufgenommen. Bisherigen Erkenntnissen nach seien am Montag gegen 20.30 Uhr Schussgeräusche an der Ecke Wurzner Straße und Lilienstraße gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der LVZ.

Zeugenaussagen zufolge soll es zuvor eine verbale Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gegeben haben. Anschließend habe einer der Beteiligten dreimal geschossen. Worum es bei dem Streit ging und wie viele Menschen beteiligt waren, ist bislang unklar.

Zudem gibt es weder Informationen über den Täter noch über ein mögliches Opfer. Laut Polizei ist bisher nicht bekannt, ob Menschen bei dem Vorfall verletzt wurden. Beamte seien bis in die Nacht vor Ort gewesen, um Spuren zu sichern.

Von jhz