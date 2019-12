Leipzig

Ein Betrüger-Duo hat im Juni 2018 mehrere Geldkarten erbeutet und in zehn Fällen in verschiedenen Läden mit den Karten bezahlt. Wie die Leipziger Polizei mitteilte, ermittelt sie gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Fokus der Täter standen vorrangig ältere Menschen: Am 25. Juni 2018 stahlen sie gegen 10 Uhr einer 81-jährigen Dame den Einkaufsbeutel. Die Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Karl-Liebknecht-Straße, als ihr ein Mann die Tasche entriss. Wenig später hob eine unbekannte Frau mit der erbeuteten Karte Bargeld in Höhe von 1000 Euro an einer Bank in der Leipziger Südvorstadt ab. Anschließend kaufte das Duo in Paunsdorf in einem großen Einkaufscenter für mehr als 2000 Euro ein.

Leipziger Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gemeinsam

Am 30. Juni stahl das Duo die Tasche von einem älteren Ehepaar, das gerade in einem Supermarkt in der Riesaer Straße unterwegs war. Wieder hoben die Täter 1000 Euro ab und kauften anschließend im Einkaufscenter in Paunsdorf Gegenstände im Wert von mehr als 2000 Euro ein.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln in beiden Fällen wegen zweifachem gemeinschaftlichen Diebstahls im besonders schweren Fall und zudem wegen zehnfachem gemeinschaftlichen Computerbetruges.

Täterin hat Tätowierungen an Unterarmen

Die Frau ist zwischen 20 und 30 Jahre alt. Ihre Körpergröße wird auf 1,55 bis 1,70 Meter geschätzt. Zudem trug sie gefärbte, schulterlange Haare. Sie hat oberhalb beider Handgelenke Tätowierungen auf der Innenseite der Unterarme. Vermutlich handele es sich hierbei um Schriftzüge oder Zahlen teilte die Polizei mit. Zum Tatzeitpunkt war sie mit einem weißen T-Shirt mit französischer Aufschrift, schwarzer Handtasche und Sonnenbrille mit Metallgestell bekleidet. Weitere Bilder hat die Leipziger Polizei aufihrer Homepage veröffentlicht.

Die Polizei fahndet nach diesem mutmaßlichen Betrüger-Duo. Quelle: Polizei Leipzig

Zeugen und Hinweisgeber, die anhand der Abbildungen Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Südost in der Richard-Lehmann-Straße 19 oder telefonisch unter (0341) 30 30 10 0 zu melden.

Von fbu