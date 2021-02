Leipziger Polizei fahndet mit Bildern nach Tankstellenräuber

Leipzig

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hat die Polizei die Öffentlichkeit um Hinweise zu einem Unbekannten im Fall einer räuberischen Erpressung gebeten. In den frühen Morgenstunden des 2. Oktober 2020 betrat ein Mann eine Tankstelle in Lützschena-Stahmeln und forderte unter Vorhalt eines messerähnlichen Gegenstands die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der 32-jährige Angestellte der Aufforderung nachkam, verließ der Unbekannte die Tankstelle fluchtartig in Richtung der Straße Zum Fischermarkt.

Trotz umfangreicher Ermittlungen konnten keine weiteren Erkenntnisse gewonnen werden. Aus diesem Grund erhofft sich die Polizei nun durch die Veröffentlichung von Abbildungen des Unbekannten, die Identität des Mannes klären zu können. Wie auf den Bildern der Überwachungskamera der Tankstelle zu erkennen ist, trägt der Verdächtige eine dunkle Jacke mit weißen Streifen und Kapuze, eine lange helle Hose, dunkle Schuhe, eine dunkle Mütze sowie eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung. Laut Polizei ist der Gesuchte zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter groß, schlank und hat eine dunkle Augenfarbe sowie einen osteuropäischen Akzent.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Dimitroffstraße 1 telefonisch unter (0341) 9664 6666 entgegen.

Bilder einer Tankstellen-Überwachungskamera zeigen den unbekannten Mann vor der räuberischen Erpressung in Lützschena-Stahmeln. Quelle: Polizei Sachsen

