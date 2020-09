Leipzig

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Leipziger Polizei nach einem Mann, der im Frühjahr in einen Keller in der Südvorstadt eingebrochen ist. Der bisher unbekannte Täter sei am 24. März dieses Jahres gegen 9.50 Uhr in das Haus in der Hardenbergstraße eingestiegen, teilten die Beamten am Dienstag mit. Dabei entwendete er lediglich die installierte Überwachungskamera, die ihn aufzeichnete.

Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten nach Angaben der Beamten nicht zum Erfolg. Die Polizei fahndet daher nun mit den Kameraaufnahmen nach dem Verdächtigen.

Anzeige

Der Einbrecher entwendete die installierte Überwachungskamera, die ihn aufzeichnete. . Quelle: Polizei Leipzig

Weitere LVZ+ Artikel

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zur Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Südost, Richard-Lehmann-Straße 19 in Leipzig, Tel. (0341) 3030 - 0 zu melden

Von sk