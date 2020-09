Leipziger Polizei fahndet nach gestohlenem Schmuck

Leipzig

Unbekannte sind in eine Schmuckwerkstatt im Leipziger Stadtteil Plagwitz eingebrochen. Laut Polizei erfolgte die Tat zwischen dem 5. und dem 7. September in der Zschocherschen Straße. Dort brachen die Täter die Schließanlage auf und durchsuchten das Atelier. Dabei entwendeten sie mehrere Schmuckstücke und eine Digitalkamera. Insgesamt wurden Gegenstände im Wert einer mittleren vierstelligen Summe gestohlen.

Bisher führten die Ermittlungsansätze der Polizei nicht zu nennenswerten Erfolgen und so wendet sich die Behörde an die Öffentlichkeit. Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Schmuckstücke im Internet oder über Händler weiterverkauft werden. Wer auf eines der gestohlenen Objekte entdeckt, soll sich an die Polizei wenden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig, oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

Von tsa