Leipziger Polizei findet Drogen und verwahrlostes Kind in Wohnung

Leipzig

Im Keller eines Mehrfamilienhauses im Leipziger Süden fand die Polizei am Mittwoch mutmaßliche Hehlerware und Drogen - sowie ein vierjähriges Kind und einen Hund, die nach Polizeiangaben völlig verwahrlost waren. Die Beamten hatten nach einem Hinweis Keller und Wohnung eines 37-jährigen Hausbewohners durchsucht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Dabei fanden die Beamten eine umfangreiche Auswahl an Werkzeugen und etwa 40 Fahrräder, die zum Teil auseinander gebaut waren. Entdeckt wurde dort auch eine Werkstatt, in der an den Rädern und Teilen geschraubt wurde. Einige der Räder waren nach Angaben der Polizei gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben. Vor Ort wurde ermittelt, dass ein 37-jähriger deutscher Hausbewohner Tatverdächtiger der Hehlerei ist. Da in der Werkstatt auch Drogen sichtbar herumlagen, wurde durch einen Bereitschaftsrichter die Durchsuchung der Mietwohnung angeordnet.

In der völlig verwahrlosten Unterkunft trafen die Beamten auf eine weitere 30-jährige deutsche Tatverdächtige, auf ein vierjähriges Mädchen und einen Hund. Bei der Durchsuchung der Keller- und Wohnbereiche wurden verschiedene Betäubungsmittel in einer unteren dreistelligen Grammzahl gefunden. Außerdem wurden dort Unterhaltungselektronik, nicht zugelassene Pyrotechnik, eine geringe Anzahl scharfer Waffenmunition sowie mehrere Impfausweise mit mutmaßlich gefälschten Eintragungen aufbewahrt.

Vierjährige in Obhut des Jugendamtes

Die 30-Jährige wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft am Mittwoch vorläufig festgenommen und das vierjährige Mädchen vom Jugendamt in Obhut genommen. Der verwahrloste Hund wurde durch ein Tierheim abgeholt. Der 37-jährige Tatverdächtige wurde bisher nicht angetroffen. Die Polizeibeamten waren am Mittwoch bis in die späten Abendstunden mit der Dokumentation und Sicherstellung der aufgefundenen Gegenstände befasst. Die Aktion wurde am Donnerstag fortgeführt.

Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Leipzig wurde die 30-Jährige am Donnerstagvormittag wieder entlassen. Gleichzeitig wurden Ermittlungen wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln, der Kindeswohlgefährdung, der gewerbsmäßigen Hehlerei, des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und Urkundenfälschung aufgenommen. Außerdem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Von Andreas Tappert