Leipziger Polizei findet bei Hausdurchsuchung mehrere tausend Euro Falschgeld

Leipzig

Einsatzkräfte der Polizei haben am Dienstagmorgen im Leipziger Süden Falschgeld im Wert von mehreren tausend Euro sichergestellt. Im Zuge einer Wohnungsdurchsuchung bei einem 38-Jährigen in der Giselherstraße in Lößnig fielen den Beamtinnen und Beamten Stapel von 200-, 100-, 50-, 20- und 10-Euro-Banknoten auf.

Eine Überprüfung ergab, dass die Scheine nicht alle Sicherheitsmerkmale aufwiesen, es sich folglich um Falschgeld handelte. Ähnliche Duplikate wie die sichergestellten Noten waren im vergangenen Jahr bereits im Einzelhandel aufgetaucht. Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen Geldfälschung ermittelt. Insgesamt hatte das Falschgeld einen Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich.

Von anzi