Leipzig

Zwei Stunden lang haben die Leipziger Polizei und das Ordnungsamt am Dienstag in der Leipziger Innenstadt Radfahrer kontrolliert. Dabei seien 27 Verkehrsordnungswidrigkeiten eingeleitet und vier mündliche Verstöße erteilt worden, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Der überwiegende Teil der Zweiradfahrer halte sich an die Verkehrsschilder, so die Einschätzung der Einsatzkräfte.

Bei der Kontrolle zwischen 12 und 14 Uhr seien vor allem das einseitige Einfahrverbot am Brühl und das Verhalten in der Grimmaischen Straße überprüft worden. Dort gilt eine Fußgängerzone, Radfahrer dürfen dennoch zu bestimmten Zeiten langfahren.

Von jhz