Leipzig

Die Polizei hat sich in der Nacht zum Freitag eine Verfolgungsjagd mit einer 26-jährigen Autofahrerin geliefert. Wie die Behörde mitteilte, sollte die Frau gegen 1.40 Uhr in der Torgauer Straße im Stadtteil Heiterblick kontrolliert werden. Hierfür hielt sie mit ihrem Fahrzeug zunächst an. Nach einem kurzen Gespräch mit den Beamten ergriffen sie und ihr 22-jähriger Beifahrer jedoch im Auto die Flucht.

Erst auf der Auffahrt zur Autobahn 14 konnten die beiden ausgebremst und kontrolliert werden. Ein Schnelltest bei der Fahrerin reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin. Außerdem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,08 Promille.

Bei ihrem Begleiter wurde zudem eine Schreckschusspistole gefunden. Diese wurde ebenso konfisziert wie der Fahrzeugschlüssel. Gegen den Mann läuft ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Von Anton Zirk